Middelfart: Påskeferien byder blandt andet på muligheden for at tage på perleworkshop på biblioteket på Kulturøen. Mandag 15. april gæster designer Pernille Fisker nemlig stedet og spreder lidt perlemagi.

Pernille Fisker er uddannet i mode og accessories fra Designskolen Kolding, og så har hun begået to bøger om netop perlemagi. Det er en teknik, hun har opfundet ved en fejl. Hun glemte nemlig strygejernet på en perleplade en dag, og det åbnede et helt nyt univers for hende.

Der er to workshops denne dag. En der begynder klokken 10.00, og en der begynder klokken 13.00. Pernille Fisker instruerer og hjælper undervejs.

Perlemagi er for de seks til 12-årige og deres voksne. Billetter a 25 kroner stykket kan bestilles på Middelfart Biblioteks hjemmeside.

/cak