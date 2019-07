Pengeregn går til bedre sikkerhed og sundhed: Kroner til havbane, kajakroere og trivsel på skoler

7500 kroner går til foreningen, og Line Kjølhede fra Rosenvænget fortæller, at vænget for et par måneder siden satte en offentlig tilgængelig hjertestarter op, og pengene fra Trygfonden derfor er reserveret til et skab.

Desuden modtager specialskolen Skrillingeskolen 11.700 kroner til at købe cykelhjelme for.

Nordvestfyn: Der er både kroner til kajakroere, havsvømmere og andre, der på en eller anden måde arbejder for at øge trygheden og sundheden.

Trivselsgrupper på skoler

Selvhjælp Fredericia - Middelfart får det største beløb i Middelfart Kommune.

Den frivillige, sociale forening har fået 353.000 kroner til et projekt, der hedder "Børn i trivsel". Formanden Vita Andreasen fortæller, at der fra august bliver ansat to deltidsmedarbejdere, der i samarbejde med frivillige og lærere skal starte trivselsgrupper op på forskellige alderstrin over de næste tre år.

- Det handler ikke om, at barnet skal blive bedre til matematik eller engelsk, men om at et barn, der af den ene eller anden grund ikke trives, får fat i livsmodet igen og kommer til føle sig værdsat af andre, fortæller Vita Andreasen.

Trivselsgrupperne bliver forankret hos lærere og frivillige på skolerne, hvor de skal igennem en uddannelse, inden det starter op. Man begynder med én skole i Middelfart og én skole i Fredericia fra årsskiftet, inden det bredes ud.

Efter sommerferien går Selvhjælp Fredericia - Middelfart i gang med at finde frivillige.