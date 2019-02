Penge til at hjælpe: En million kroner blev uddelt til socialt arbejde

Paragraf 18-midler

Ifølge paragraf 18 i Lov om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og også yde økonomisk støtte.Formålet med paragraf 18 er at medvirke til at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats, gøre den mere synlig i lokalområdet og sikre et bedre samspil med de offentlige tilbud i lokalområdet.



Kommunen støtter som minimum med det beløb, den får tildelt i bloktilskud fra staten. Målgruppen i det frivillige sociale arbejde er udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, udsatte og/eller vanskeligt stillede grupper. Frivillige sociale foreninger og selvorganiserede grupper, der varetager en frivillig social indsats i henhold til ovenstående målgrupper, kan søge.Der gives tilskud til aktiviteter for udsatte grupper i alle aldre.Ansøger skal udføre frivilligt socialt arbejde i Middelfart Kommune.



Ansøger kan udføre frivilligt socialt arbejde udenfor Middelfart Kommune, men det er en forudsætning, at dette frivillige arbejde er til gavn for borgere i Middelfart Kommune.



Midlerne kan søges to gange årligt med frist henholdsvist 20. januar og 20. august.