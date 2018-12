Den hæderkronede Kalundgaard midt i Båring er forvandlet til et pulserende erhvervscenter med tre virksomheder, der tilsammen trækker flere end 40 arbejdspladser, som folk pendler til fra det meste af landet. Tandlæge-udstyrsvirksomheden Plandent har 10-års-jubilæum på stedet, mens Friskolernes Hus netop i disse uger er ved at forhandle en ny aftale på plads efter fem år som beboere. Og så er et tech-eventyr ved at tage form i den ene længe.