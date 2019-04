Parti vendte på en tallerken: Stor satsning vedtaget i byrådet

- Hvor er det grønne aftryk i det her projekt? Og hvor er hele kommunen. Det her er kun et Middelfart-projekt, som vi bruger velfærdskroner på. De bedste ambassadører, vi kan få, er ikke turister, men glade medarbejdere, mente Paw Nielsen nu.

Evaluering om tre år

Så med stemmerne 22-2 (Socialdemokraten Esben Erichsen var ikke til byrådsmøde) blev Udvikling Middelfart stemt igennem med den begrundelse, at det er en investering i flere kommunale indtægter - og dermed flere skattekroner på sigt.

For sådan lyder den overordnede strategi.

Men såvel Venstre, SF som Konservative var meget opmærksomme på, at Udvikling Middelfart skal evalueres om tre år.

- For hvis vi ikke får værdi for de tre millioner kroner, vi poster i det her, skal det stoppes igen, mente Mikkel Dragmose-Hansen fra SF, mens Regitze Tilma gentog sit forbehold for projektet og kaldte det for et "dilemma" for sit parti.

- Men vi har en tradition for i Venstre at lytte til erhvervslivets ønsker, og det gør vi også denne gang, sagde hun.