På jagt efter lokale øjne: Lokal tv-station vil have sat navne på fortiden

Nordvestfyn: Middelfart Lokal TV er gået på jagt efter lokale frivillige, som kan hjælpe med at finde ud af, hvad der er på de mere end 1200 timers optagelser, stationen har liggende i sit arkiv. Tanken er, at offentligheden efterfølgende skal have nemmere adgang til det omfattende lokalhistoriske materiale gennem en online-database, alle skal have adgang til.

De sidste 10 år har stationen uploadet alle sine udsendelser på sin egen offentlige Youtube-kanal. Udsendelserne fra stationens start i 1997 og frem til Youtube-tiden blev for et par år siden digitaliseret. Det er det materiale, stationen nu gerne vil have indekseret, så alle med interesse for kommunens historie kan finde de relevante klip, de måtte være interesseret i.

- I øjeblikket ligger materialet hulter til bulter på en stor harddisk, og det er nærmest umuligt at finde noget bestemt, for der er ikke noget at søge efter. Vi håber derfor, at vi kan få lokale til at forsyne materialet med søgeord i det omfang, folk kender det, de ser på vores gamle udsendelser. Det kan være personer, geografiske steder eller navne på institutioner og butikker, fortæller Thorkild Pedersen der er frivillig på Middelfart Lokal TV.

Han har kikket de første 10 timer igennem.

- Det gik hurtigt op for mig, at det er en kæmpemæssig opgave, vi må have hjælp til. Og jeg kan jo heller ikke genkende alt på filmene, forklarer Thorkild Pedersen, der håber, at folk med kendskab til og interesse for Middelfart, vil melde sig og hjælpe med at kikke bare noget af materialet igennem.

Han håber også, at de lokale arkiver vil være behjælpelige.

- Jeg forestiller mig, at folk får udleveret et USB-stik med for eksempel tre timers udsendelser, eller hvad de måtte ønske, og forsyner det med søgeord, siger Thorkild Pedersen.