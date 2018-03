Middelfart: Det kommunale regnskab for 2017 viser et driftsoverskud på 43 millioner kroner.

- Et godt regnskab, kalder borgmester Johannes Lundsfryd (S) det.

Den primære årsag til overskuddet er, at der er kommet flere i arbejde og dermed også flere skatteindtægter samtidig med, at der er brugt færre penge til at betale overførselsindkomster. Samlet set er der på beskæftigelsesområdet brugt 33 millioner kroner mindre end forudsat i budgettet. Det dækker blandt andet over, at 199 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde.

- Et tæt samarbejde mellem Middelfart Kommune og lokale virksomheder om at få kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og flygtninge i arbejde har været godt for kommunens økonomi, hedder det i en pressemeddelelse.