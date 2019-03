Middelfart: Beboere i Teglgårdsparken opdagede sent søndag aften en person, som ikke burde være i deres have. Manden var ifølge oplysningerne til politiet klokken 22.25 i færd med at bryde døren op til et skur, men da han blev opdaget, opgav han sit forehavende og stak af fra stedet.

Manden beskrives som cirka 175 centimeter høj og almindelig af kropsbygning. Han var iført grønt tøj og en kasket.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.