En 51-årig mand skal fredag fremstilles i grundlovsforhør. Han sigtes formentlig for manddrab, hvis man skal følge politiets gerningskode, der henviser til mandens grundlovsforhør. Det gennemføres sandsynligvis for lukkede døre. Her er overblikket over, hvad vi ved, og hvad vi mangler at få svar på.