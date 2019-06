Overblik: Det besluttede byrådet

200 husstande i Strib er de første i Middelfart Kommune, som skal sortere deres dagrenovation i fire dele - madaffald, restaffald, glas og metal. Affaldet skal sorteres i to spande, der begge er indrettet med skillerum. Papir og pap skal fortsat stadig sorteres for sig. Foto: Peter Leth-Larsen

Middelfart Byråd holdt møde mandag. Her følger de vigtigste beslutninger fra mødet.

1) Fire boliger mere til Ranunkelhaven Boligforeningen Civica er i færd med at opføre 36 familieboliger i Ranunkelhaven i Middelfart. Middelfart Byråd gav mandag tilladelse til, at der bygges yderligere fire familieboliger. Det skyldes, at man - for at bevare områdets åbenhed - går fra fem blokke på 2000 kvadratmeter til fire blokke på 2200 kvadratmeter. Da 25 procent af byggeriet skal være almene boliger, passer det med fire familieboliger yderligere.

2) Ekspropriation i Kingstrup I forbindelse med den længe ønskede cykelsti gennem Kingstrup skrider Middelfart Kommune nu til ekspropriation hos fire lodsejere. For at etablere de kantbaner, der skal indramme cyklisternes kørebane, er der behov for at inddrage mellem fire og 25 kvadratmeter jord fra involverede lodsejere, og den proces sættes nu i gang. Det samlede beløb for projektet med cykelstien gennem Kingstrup bliver på 2.750.000 kroner.

3) Stativordning ved Middelfart Marina I forbindelse med den nye plan for Middelfart Marina indføres der nu en obligatorisk stativordning for brug af vinterpladserne til både på marinaen. Derfor opsiges alle nuværende aftaler pr. 1. oktober i år. Den obligatoriske ordning skal sikre, at optagning og afrensning sker på en særlig spuleplads, hvilket vil gøre arbejdet mere miljøvenligt. Desuden er optagning, søsætning og transport til stativet samt leje af stativet med i prisen. - Vi kommer til at følge ordningen tæt de næste par år for at se, hvilke erfaringer vi får. Nogle af brugerne vil opleve prisstigninger, men med den service, der følger med, kan vi også godt forsvare det. Vi har kigget på andre marinaer for at have noget at sammenligne med, fortalte Regitze Tilma (V), der er formand for Teknisk Udvalg.

4) Fælles skraldeordning i sommerhusområder Inden slutningen af 2020 skal alle husstande i Middelfart Kommune sortere affaldet i tre forskellige spande. Det gælder også sommerhusområder, men her vil tre spande ved hvert hus komme til at fylde meget. Derfor vedtog byrådet mandag, at der skal laves fællesopsamlinger centrale steder ved hvert sommerhusområde. Efter sommerferien tager forvaltningen fat i de forskellige områder for at finde ud af, præcist hvor de centrale opsamlingssteder skal placeres.

5) Lånegaranti til nyt kajakhus Kajakklubben Strømmen har haft stor medlemstilgang de seneste år, hvor antallet af medlemmer er gået fra 160 til 400. Derfor vil klubben gerne bygge et nyt kajakhus. Huset skal rumme 150 kajakker, værksted og mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind. Klubben har derfor søgt om en lånegaranti på to millioner kroner, og den blev mandag bevilget af byrådet.

6) Orientering om magtanvendelser Et punkt på dagsordenen var også den årlige orientering om magtanvendelse på handicap- og socialpsykiatriområdet samt på senior- og velfærdsområdet. Og tallet er faldet markant. I 2017 var der 101 tilfælde, mens det i 2018 var nede på 41. - Målet vil altid være at gå i nul, men det er næppe muligt. En lovlig magtanvendelse sker, når en borger er til fare enten for sig selv eller for andre, fortalte Kaj Johansen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.