Over 250 kiggede på nye lejeboliger i Skrillinge

Skrillinge: Da Boligforeningen Lillebælt forleden slog dørene op til fire af i alt 48 nye lejeboliger på grunden mellem Mirabellegrenen og Morelgrenen i Skrillinge mødte flere end 250 mennesker op for at kigge nærmere på de nye boliger. Med boliger på 1-2-3 og 4-værelser udover køkken og bad i størrelsen fra 41 m2 til 110 m² er der lagt op til et bredt boligudbud, til både enlige og par samt familier. Huslejen ligger på en husleje fra 3.230 kr. op til 7.800 kr. om måneden eksklusiv forbrug, så der er noget for enhver pengepung. Boligbebyggelsen består af fem huse, og i alle fem huse vil boligstørrelsen blive blandet således, at der skabes en varieret beboersammensætning.

- Det er jo langt fra altid, at vi har mulighed for at vise vores nybyggede boliger frem flere måneder før indflytning. Det giver vores boligsøgende en unikmulighed for selv at opleve boligerne, inden de melder tilbage på boligtilbuddet, siger næstformand i Boligforeningen Lillebælt, Lene Jensen i en pressemeddelelse.