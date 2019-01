Over 14.000 billetter solgt: Eksplosivt forsalg til Rock Under Broen

Middelfart: Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, men for Rock Under Broen er det dog lige før. Festivalledelsen måtte knibe sig i armen, da den ved årsskiftet gjorde det aktuelle forsalg op og konstaterede, at 13.500 mennesker allerede havde sikret sig en billet Nephew, DAD, Gnags og de fem andre bands på festivalen den 8. juni 2019. Til sammenligning lå forsalget ved udgangen af december 2017 på 9.800 billetter, hvilket også var historisk højt.

- Det er jo dejligt at se, at de ting vi har gjort, giver gevinst. At den økonomiske side af sagen allerede nu er på plads, giver os samtidig en god ro til fra nu af helt at koncentrere os om selve tilrettelæggelsen af dagen, siger festivalleder Bent Frandsen og føjer til, at der allerede den første dag i det nye år er solgt ekstra 600 billetter, så der nu er mindre end 4000 billetter tilbage. De koster lige nu 449 kroner.

Også VIP-billeterne til 1595 kroner og 1895 kroner med fri bar og bespisning leveret af køkkenet på Hindsgavl Slot går som varmt brød. Her er der mindre end 200 tilbage af de 1200 udbudte.

Rock Under Broen endte med udsolgt sidste år. Og Bent Frandsen kan heller ikke forestille sig andet i år.

- Med de positive meldinger vi får fra folk, og med det forsalg, vi er midt i, kan jeg umuligt se, hvordan der skulle været billetter tilbage ved indgangen, siger Bent Frandsen.