Over 100 karklude hænges op i Algade: Stem på en klimavenlig klud og vind til Festlig Fredag

Middelfart: En strikket karklud. Lyder det kedeligt? Hvis du synes det, så kig op i den vestlige ende af Algade og se, hvad strikkede karklude også kan være - nemlig små mesterværker.

I forbindelse med Festlig Fredag 30. august udstiller strikkere fra Asperup Strikkecafé, garnbutikken iSologRegn, Middelfart Kirkes Varmestuestrik samt øvrige strikkere karklude, som de mange flittige hænder har fremstillet i løbet af foråret og sommeren.

Ideen med karkludene er primært et klimaprojekt - hvorfor bruge klude fyldt med mikrofibre i stedet for bomuldsklude, som kan vaskes igen og igen?

Karkludene hænges op på tøjsnore mellem museet og kirken og er nummererede. Efter borgmester Johannes Lundsfryd Jensens åbningstale klokken 16 vil han og Marie-Louise Veber Paustian fra iSologRegn udpege den karklud, de synes bedst om - senere bliver det publikums tur til at stemme på deres yndlings-karklud (der er langt over 100 at vælge mellem). Stemmesedler udleveres i strikketeltet.

Der uddeles dels en dommerpris fra Middelfart Handel - dels en publikumspris, som er en flot præmie fra iSologRegn, og begge vinderes navne offentliggøres i Melfar Posten den følgende uge.

Kludene vil efterfølgende blive solgt fra iSologRegn. Pengene vil gå til et godt formål, nemlig til humanitær hjælp til SOS Gambia.