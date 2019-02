Middelfart: Orienteringsløberne fra OK Melfar har haft en travl vinter siden Nytårsløbet, som blev arrangeret af klubben ungdomsafdeling. Der har været generalforsamling, hvor bestyrelsen blev udvidet med endnu et medlem, så man nu er klar til næste års helt store begivenhed, verdensmesterskabet i sprintorientering, hvor OK Melfar spiller en vigtig rolle. To af klubbens sprintkort over Teglgårdsparken og Middelfart Centrum er blevet gennemgået af VM-korttegneren, så de kan bruges ved verdenselitens træninger i det kommende år.

Lørdag havde klubben besøg af 60 løbere fra Trekantområdet. Der blev afviklet en etape af "Vintercup", en træningsløbsserie hen over vinteren. Løbet var i Staurby Skov, og Jesper Kristiansen havde lagt de fem udfordrende ruter for deltagerne.

Fredag 1. marts arrangerer klubben endnu et løb. Løbet skal foregå i et område omkring Fuglsang-boligkvartererne i Fredericia. Løbet varer en times tid, og udgangspunktet er klubhuset for FROS, orienteringsklubben i Fredericia.