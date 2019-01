Optur: Bridgewalking slår rekord igen

Besøgstallet for Bridgewalking Lillebælt på Den gamle Lillebæltsbro slår rekorder år for år. Fra premieren i 2015, hvor der var 31.802 gæster og til 2018, hvor 56.294 gæster besøgte attraktionen. Arkivfoto: Mads Hansen

Med 56.294 gæster på toppen af Den gamle Lillebæltsbro kan Bridgewalking konstatere en stigning på 18 procent i forhold til 2017. Derfor hyrer attraktionen nu flere guider til at supplere de 55 ansatte, der i øjeblikket servicerer publikum med alt fra sikkerhed til gode anekdoter og fotos fra turen på toppen.

Middelfart: På de bedste sommerdage når 500-600 gæster at hoppe i kedeldragterne og se Lillebælt fra toppen af den gamle bro. Det svarer til, at et hold på 20 personer sendes afsted fra velkomstcenteret hvert kvarter. 2018 blev endnu et rekordår for attraktionen Bridgewalking, der kunne notere sig 56.294 gæster - en stigning på 18 procent fra 2017, som også var rekordår. - Alene i juli havde vi 13.500 gæster, fortæller Lone Skjoldaa. Hun er chef for Bridgewalking Lillebælt og oplever derfor attraktionens himmelfart helt tæt på. - Man bliver virkelig grebet af "brosyge", når man er ansat her. Ingen havde jo forestillet sig, at vi kunne nå de besøgstal, som vi er nået. Fra begyndelsen var planen, at chefen selv skulle være guide på langt de fleste af turene. Sådan kan man ikke ligefrem sige, at det er gået, siger Lone Skjoldaa. Hun har i 2018 haft 55 guider ansat. Nogle er studerende, nogle er pensionister, men der er også guides, som går så mange ture, at de lever af tjansen. Og for at imødekomme den vækst, der fortsat synes at være i antallet af publikummer, så søger Bridgewalking Lillebælt netop nu efter flere guider. - Selvfølgelig vil der være et loft for antal af gæster. 30 ture om dagen er det maksimale, men det er heller ikke realistisk, at vi når dertil. Dels er der stor forskel på årstiderne, dels kan det blæse for meget til, at vi kan komme op. Men at vi har brug for flere guider, er der ingen tvivl om, siger hun.

Besøgstal Bridgewalking Lillebælt 2015: 31.8022016: 41.663



2017: 47.641



2018: 56.294

Niels Thorsen har en særlig tilknytning til Den gamle Lillebæltsbro. Han er nemlig barn af den Thorsen, der for firmaet Monberg & Thorsen stod for opførelsen af broen. I sensommeren sidste år var Niels Thorsen på besøg og fik overrakt et hædersbevis fra Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking Lillebælt. Foto: PR

Masser af potentiale Optimismen bunder ikke kun i det stigende besøgstal, men også i de markedsanalyser, som Bridgewalking Lillebælt selv foretager - dels via spørgeskemaer til publikum. - Da vi åbnede, talte vi om, at bridgewalking nok er noget, man prøver én gang, og så er det ligesom oplevelsen. Og at det var nyhedens interesse, der gjorde os populære. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi har gæster, der har været på Bridgewalking op til fire gange. Enten for at se Lillebælt på forskellige årstider, for at dele oplevelsen med venner og familie eller for at få nye historier fra vores guider. Ingen ture er nemlig ens. Vi fortæller forskellige historier afhængig af, hvilken gruppe, vi har med at gøre, fortæller Lone Skjoldaa. Samtidig viser undersøgelserne, at langt de fleste af Bridgewalkings gæster kommer fra en radius på 80 kilometer fra broen. - Og det er sjovt nok også den radius, vi markedsfører os i. Så der ligger et potentiale, hvis vi bevæger os længere ud, når vi markedsfører, siger Bridgewalking-chefen.

Uddanner selv guider Bridgewalking Lillebælt har skabt sin egen guide-uddannelse, som alle skal igennem, før de kan stå i spidsen for at tage gæster med til toppen af broen. - Vi tager dem med op på broen for at screene dem for højdeskræk. De skal lære førstehjælp, og de skal selvfølgelig også kunne formidle alle de gode historier om broen. Desuden sender vi alle på faldsikringskursus, og så bliver man føl hos en rutineret guide, før man bliver sluppet løs med egne gæster. Og det virker, for vi kan se på tilfredshedsmålingerne, at de ligger højt - også for nye guider, siger Lone Skjoldaa.

Fotoløsning på vej En ekstra opgave for guiderne, som det er i øjeblikket, er fotografering af gæsterne på toppen af broen. - Det er en gratis service, som vi yder. Alle bliver fotograferet, billederne bliver uploadet til vores website, og så kan man downloade dem gratis. Vi arbejder på en bedre løsning, som dem man oplever i Legoland eller Djurs Sommerland, når man har prøvet en forlystelse, for vi vil gerne kunne levere en bedre fotokvalitet. Men man sætter ikke bare et kamera op på broen uden videre. Der er mange ansøgninger, der skal i orden først, så det bliver i løbet af 2019, siger Lone Skjoldaa, der er i fuld gang med at planlægge en ny sæson på Middelfarts største turistattraktion.