Optimismen svinder ind: Skimmelsvamp-ramt billardklub er stadig uden lokaler

Nørre Aaby: Optimismen forsvinder langsomt hos medlemmerne af billardklubben i Nørre Aaby, som i slutningen af november blev tvunget på gaden af et massivt angreb af skimmelsvamp i lokalerne på Østergade.

I december skrev Fyens Stiftstidende historien om, at den lille forening ledte med lys og lygte efter et nyt sted at være, men det har ifølge klubbens kassér Lene Hallenborg ikke medført en løsning. Til gengæld har artiklerne resulteret i et nyt medlem.

- Vi er ved at løbe tør for strøm, fortæller hun og ærgrer sig over, at klubben er nødsaget til at bruge penge på at flytte de fem billardborde ind hos en af medlemmerne i stedet for direkte ind i nye lokaler.

Billardbordene vejer 900 kilo per styk og koster ifølge klubben omkring 10.000 kroner at flytte.

Også Middelfart Kommune er sat på opgaven med at finde et nyt sted til klubben, men heller ikke det har båret frugt endnu, fortæller Lene Hallenborg.

Billardklubben er på udkig efter lokaler, som allerhelst er placeret i Nørre Aaby eller omegn. Klubben har fem billardborde, som hver vejer 900 kilo og kræver tre meter gange halvanden meters plads hver. Derudover skal der helst være halvanden meter hele vejen rundt om hvert enkelt bord.

Har man mulighed for at hjælpe Billardklubben Nørre Aaby, kan formand Finn Albrechtsen kontaktes på billardklubben5580@gmail.com eller på telefon 24 24 24 33.