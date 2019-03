Opråb til forældre: Unge laver hærværk og arrangerer slagsmål i Middelfart

En gruppe unge har siden januar stået bag forskellige typer af småkriminalitet i Middelfart by. Nu bliver forældre bedt om at være ekstra opmærksomme.

Middelfart: En gruppe unge arrangerer slagsmål, udøver hærværk og sælger kopivarer i Middelfart by.

Det beskriver Middelfart Kommune i et brev, der mandag blev rundsendt til forældre til elever på kommunens skoler.

Kommunen beskriver i brevet de unge som en mindre gruppe af drenge, først og fremmest fra 7. klasser, der holder til i området omkring Kulturøen og i blandt andet parkeringshuset på Havnegade.

Drengene kommer ifølge kommunen fra forskellige skoler, og gruppen udøver også anden småkriminalitet og hetz i grupper på sociale medier, så andre unge kan føle sig truet og presset til ikke at fortælle om episoderne.

Ungdomsskoleleder Birgitte Dyrbye Jensen fortæller, at det er svært at fastslå antallet af unge, der er indblandet:

- Vi har navnene på nogen, men der foregår noget på de sociale medier, og det er ikke til at styre, siger ungdomsskolelederen.

Birgitte Dyrbye Jensen afviser at gå i dybden med konkrete sager og episoder.

- Vi er der lige nu, hvor vi har så godt styr på det, at vi ikke vil gå ud og kommunikere det, der er sket. Vi ønsker ikke, at der kan blive pisket en stemning op. Vi har fokus på at få skabt tryghed blandt de unge, forklarer hun.