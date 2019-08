Oplev livet som flygtning med virtual reality i Middelfart

Middelfart: Fredag 30. august kan man på gågaden i Middelfart få en førstehåndsoplevelse med syriske flygtninge fra nærområderne, når Røde Kors inviterer til virtual rundvisning hos flygtninge i nærområderne til Syrien, som 5,6 millioner mennesker er flygtet til.

Fra klokken 16-20 stiller Røde Kors en rød bænk op - her kan man låne et par virtual reality briller. Og med dem på befinder man sig pludselig i gamle, nedslidte bygninger, på støvede jordveje mellem skrøbelige flygtningetelte, og foran flygtninge fra Syrien, der vil fortælle om deres daglige udfordringer og bekymringer, om lyspunkter og drømme for fremtiden. /exp