Ophørsudsalg på Nytorv: Tøjbutik i Middelfart er nødt til at lukke

Middelfart: "Ophørsudsalg" står der på store gule skilte udenfor tøjbutikken Pigernes på Nytorv, hvilket vidner om, at tøjbutikken, som flyttede ind på lejemålet på Nytorv 1. september 2017, er nødt til at lukke. Lukningen sker på grund af økonomiske problemer, hvilket blandt andet skyldes flytningen til det store lejemål på Nytorv, større investeringer i inventar i forbindelse med flytningen, vandskade uden forsikringsdækning samt et generelt udfordret marked for detailbranchen.

Derfor har indehaver Anette Vinter søgt rekonstruktion ved Skifteretten i Odense, som skal være med til sikre, at butikkens kreditorer, heriblandt virksomhedens bankforbindelse, får den størst mulige dækning. En rekonstruktion blev tidligere kendt som betalingsstandsning og betyder, at virksomheden får lov til ikke at betale sine regninger i en periode. Her skal det nuværende ophørsudsalg af Pigernes varelager af tøj, sko og tilbehør være med til at sikre dækning til kreditorerne.

Ophørsudsalget starter torsdag 23. maj og vil vare de kommende uger eller så længe lager haves. I den forbindelse er der 25 procent på alle varer i forretningen.

- Jeg er vanvittig ked af situationen, og det er et hjertebarn, jeg siger farvel til. Jeg var sikker på, at flytningen til Nytorv og en sammenlægning af mine to butikker var det helt rigtige, men det har desværre endt med at koste dyrt - både menneskeligt og økonomisk, skriver indehaver Anette Vinter i en pressemeddelelse sendt til Fyens Stiftstidende.

Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere til avisen.

Åbningstiderne er fortsat mandag til torsdag klokken 10 til 17.30, fredag 10 til 18.30 og lørdag 10 til 14, mens der vil være ekstraordinært åbent ved Middelfart Open by night fredag 31. maj.