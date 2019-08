Købmanden i Skrillinge lukker. Der er planer om at opføre en ny butik på stedet i starten af næste år. Arkivfoto: Foto: Peter Leth-Larsen.

Skrillinge: Dagligvareforretningen Min Købmand på Assensvej i Skrillinge lukker ned. Planen er at opføre en helt ny butik på stedet. Det oplyser ejeren bag: - Der er ophørsudsalg. Vi forsøger at sælge ud og bygge et nyt butikshus igen. Mere kan jeg ikke sige lige nu, lyder det fra direktøren, Knud W. Christensen. Han fortalte for et par år siden om sine planer om at rive butikken ned og i stedet opføre en ny, større butik til anslået 10 millioner kroner. Og ejeren overvejede dengang at inddrage naboarealerne til enten parkering eller til udvidelsen af butikken.

Måske ny butik til februar Knud W. Christensen oplyser, at man blandt andet har fundet et anlæg til en gammel benzinstander under den nuværende butik. Det fandt man ud af, da der blev søgt om tilladelse til at bygge nyt. Og derfor er der ingen endelig køreplan klar for, hvornår en ny butik eventuelt kan være opført. - Vi er i gang med at arbejde med det hele, og vi satser på at kunne bygge nyt til februar. Vi skal lige have alle tingene på plads, tilføjer Knud W. Christensen. John Wolf har passet butikken som daglig leder i en årrække, indtil han gik på efterløn med udgangen af juni. De seneste uger har han dog trådt til i butikken og hjælper også med afviklingen. Han fortæller, at ophørsudsalget starter onsdag og slutter søndag. - Det er klart, at hvis der er mange varer tilbage, kan vi måske tage et par dage i brug i næste uge, siger John Wolf.

Han mener ikke, at det kan komme bag på nogen, at Min Købmand lukker ned, da udvidelsesplanerne blev offentliggjort for længe siden. Alligevel kan han godt ærgre sig på vegne af de trofaste kunder. - Jeg er da ked af det på de faste kunders vegne, hvor nogle ikke er så mobile, dårligt gående og ser dårligt, at de nu får længere til en butik i måske et halvt år, siger John Wolf, der mener, at tiden var løbet fra købmandsforretningen i forhold til indretningen. De fleste af de ansatte har fået nyt job - hvis man ser bort fra ungarbejderne. - Der er en enkelt dame, som skal ud at finde noget andet, siger John Wolf.