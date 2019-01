Opgradering til Strib: Giganet på vej

Strib: Strib Grundejer- og antenneforening og Stofa vil i 2019 opgradere kabel-tv-nettet i Strib til Giganet, så der i fremtiden kan leveres op til 1.000 Mbit. En hastighed, der fuldt ud matcher det, der leveres på fibernettet, lyder det i en pressemeddelelse fra Stofa.

Medlemmerne i Strib Grundejer- og antenneforening vil snart få adgang til et lynhurtigt gigabit-internet, for Stofa vil nemlig i samarbejde med Strib Grundejer- og antenneforening opgradere hele anlægget. Og det nye net er ikke kun en fordel for de medlemmer, der har brug for ultrahurtigt internet. Helt almindelige familier med børn, der streamer film og serier, spiller og surfer online vil tydeligt kunne mærke en forskel.

- Alt foregår jo næsten elektronisk i dag, så for langt de fleste fungerer det ikke uden hurtigt og stabilt internet. Derfor er det så vigtigt med gode bredbåndsforbindelser, udtaler formand Jesper Laursen fra Strib Grundejer- og antenneforening.

Opgraderingen til Giganet sker uden omkostninger for foreningen.