Opgave til 100.000 kroner: Lokal polstrer sørger for at filipinske sømænd sidder blødt og godt

Linda Nielsen fra Lillebæltpolsteren har netop leveret sin største ordrer - polstring for 100.000 kroner på kemikaliefragtskibet Caroline Theresa.

Holse: De filipinske sømænd på det danske kemikaliefragtskib Caroline Theresa kan se frem til at sidde blødt og godt i pauserne under de fremtidige sejladser med skibet. Det lover den lokale møbelpolstrer Linda Nielsen fra Holse Stationsby, der netop har forsynet sofaer og stole ombord med nyt polster og nye betræk.

Arbejdet løb op i 100.000 kroner, og det er dermed den hidtil største ordre for Linda Nielsen og hendes firma, Lillebæltpolsteren. Hun blev kontaktet af Jørn Oxfeldt Lauridsen fra firmaet Dania Ship Management, som bad om en pris på opgaven, mens det lå i dok hos reparationsværftet Fayard i Munkebo.

- Han havde fundet mig på nettet og spurgte, om jeg kunne give ham en pris på at ombetrække sæder, rygge og stole på det 102 meter lange skib, og jeg var så heldig at få jobbet, fortæller Linda Nielsen.

Hun hentede delene midt i januar og afleverede dem nypolstrede retur forleden.

- Jeg fik hjælp af de flinke filippinere, som arbejdede på skibet. Det var en stor opgave, men heldigvis har jeg en svend og en praktikant og en hjælpsom kæreste, som alle sørgede for, at det lykkedes at blive færdig, inden skibet skulle sejle, fortæller Linda Nielsen.