Opfindere, lærere og lokale ildsjæle: Her er de nominerede til Middelfart Kommunes klimastafet

Tre lokale projekter slås om klimastafetten, som uddeles på Kulturøen fredag under Middelfart Kommunes klimafolkemøde.

Middelfart: Klimastafetten skal traditionen tro skifte hænder under Middelfart Kommunes klimafolkemøde, der finder sted fredag. Det sker klokken 18 ved Kulturøen, hvor tre nominerede kæmper om at få overrakt stafetten. Det ene hold går under navnet Grøn Vedvarende Energi og har udviklet klimavenlig gadebelysning, det andet arbejder for en solcellepark i Brenderup under projektet "Sol over Brenderup", mens det tredje er kommet ud af et klimasamarbejde mellem Green Light A/S og Lillebæltskolen.

Grøn Vedvarende Energi Iværksætterne Ole Bo og Jan Jacobsen fra Grøn Vedvarende Energi (GVE) er nomineret for deres arbejde med at udvikle genanvendelige, CO2-neutrale og selvforsynende gadelamper. Her er selv pælene nytænkende, idet de er lavet af glasfibre, som reducerer vægten, og er produceret lokalt. Lygtepælene er desuden monteret på vippebeslag, som man kender fra flagstænger. Det betyder, at de kan flyttes helt, eller at de kan vippes ned, så man ikke skal have en kranbil ud, hvis man eksempelvis skal skifte en de 1200 dioder i hver lampe.

Sol over Brenderup Erik Møller, Hans Christian Jørgensen og Peter Hussum, som står bag projektet "Sol over Brenderup", er ligeledes nomineret for deres arbejde med grøn omstilling i Brenderup. Projektet indebærer et 1,5 hektar stort solcelleanlæg, der på sigt vil kunne producere grøn energi, der svarer til en tredjedel af forbruget i byen. Ambitionen er, at Brenderup skal være CO2-neutralt, og så skal projektet gerne involvere byens borgere gennem borgeranparter.