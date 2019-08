Tvillingegården i Båring var onsdag ramme for Open air for 11. gang. Det skæpper godt i kassen, og arrangørerne bag lover også koncert til næste år.

- Vi regner med at få et pænt overskud. Det plejer at ligge mellem 80.000 og 100.000 kroner, og det rammer vi nok cirka i år. Nærmere kan vi ikke sige det nu, siger Erik Gram Andersen, der kan fortælle, at man i hvert fald næste år regner med at afholde Open air nok en gang.

Onsdag var Dario Campeotto, Lotte Riisholt, Copenhagen Opera Trio og Midt Om Natten trækplastrene. Og selv om sluserne fra oven på et tidspunkt blev lukket op for fuldt drøn, så klarede tilskuerne sig med medbragte regnslag.

Anneks og stald for tur

Overskuddet er hvert år øremærket til renoveringsprojekter på den gamle landbrugsejendom, der gennem en årrække er blevet forvandlet til et fristed for ældre.

Senest har en anneksejendom gennemgået en forvandling, så det snart bliver til et aktivitetshus på omkring 70 kvadratmeter for de grupper, der maler, spiller musik og på anden måde er kreative.

- Vi er ikke helt færdige - men næsten, fortæller Erik Gram Andersen.

Overskuddet fra 2019 er øremærket til et større projekt, som skal få hævet loftet i en staldbygning, der bliver brugt til diverse møder, aktiviteter og selskaber, der kommer langvejs fra for at få kaffe, boller og lagkage på Tvillingegården.

- Vi vil gerne have noget mere luft, men det er et projekt, der tager lang tid. Det er ikke tiden, der betyder noget. Det er mere, at vi skal have noget at beskæftige os med, siger den daglige leder.

Omkring 70 frivillige går hver uge til hånde på fristedet, mens omkring 470 er medlemmer af venneforeningen.