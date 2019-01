Middelfart: I løbet af onsdag den 9. januar er en Opel Corsa blevet udsat for hærværk. Bilen stod parkeret i Søndergade, og i tidsrummet mellem klokken 9.30 og 18.30 er bagruden blevet knust. Der er ifølge døgnrapporten ikke noget, der tyder på, at der har været nogen inde i bilen, eller at der er blevet stjålet noget.