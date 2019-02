Opbrudte vinduer og en knust bilrude: Flere boliger udsat for indbrud tirsdag aften

Nordvestfyn: Tyve havde travlt flere steder i Middelfart Kommune tirsdag aften den 26. februar.

I en bolig på Endelavevej i Skrillinge blev et vindue brudt op - formentlig med et koben. Det gav tyven adgang til hele huset, som blev rodet igennem. Tyven efterlod ifølge politiet både skuffer og skabe stående åbne. Der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet under indbruddet, som skete tirsdag aften mellem klokken 18 og 18.30.

Et hus på Drejøvænget i Middelfart blev mellem klokken 19 og 21 også udsat for indbrud. Tyven fik tilsyneladende adgang til boligen ved at bryde et vindue ind til et af husets soveværelser op med en endnu ukendt genstand. Der var efter tyvens besøg tegn på færden i soveværelset, på badeværelset og på et kontor, hvor skabe og skuffer var åbnet. Der blev blandt andet stjålet smykker fra et smykkeskrin.

Sidst men ikke mindst fik en sølvgrå Peugeot 407 knust bagruden, mens den stod parkeret på Fynsvej i Asperup tirsdag mellem klokken 7.30 og 15. Der blev ikke stjålet noget fra bilen.