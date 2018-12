Op til syv etager: Spektakulært byggeri på vej på Kulgrunden - se hele projektet her

Middelfart: 8.500 kvadratmeter nye boliger er på vej på én af de bedste beliggenheder i Middelfart. Det er hensigten med en ny lokalplan for den såkaldte Kulgrund på havnen i Middelfart.

Nissen Group, som ejer grunden, og Schmidt Hammer Lassen Architects står bag byggeplanerne, som omfatter opførelsen af tre pyramidelignende terrassehuse, som efter planen skal opføres i op til syv etager. Rent teknisk er det en lempelse i planloven, der nu muliggør, at der kan bygges boliger på arealet, fordi det ligger tæt på erhvervsarealer, herunder havnearealet.

- Vi har længe haft et ønske om at få lov til at bygge på Kulgrunden, så vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det nu bliver muligt, forklarer ejer af Nissen Group, Michael Nissen, i en pressemeddelelse.

- Flere og flere kigger mod Middelfart Kommune, når de skal vælge et sted at bosætte sig, så vi har behov for et varieret udvalg af attraktive boliger. Derfor passer projektet rigtig godt ind i vores arbejde med bosætning, hvor vi satser på både almene boliger, byggegrunde og de helt bynære boliger som her, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Først skal den nye lokalplan vedtages. Det arbejde ventes at tage omkring et år.

Havnebassinet skal desuden udgraves, og der vil ifølge planen blive offentlig adgang til området.

Og der skal både etableres en vejforbindelse, og der skal klimasikres.

