Op mod 10 tomme lokaler i Middelfart: Kvickly oplever rekordsommer og direktør ser en lysende fremtid

Middelfart: Synet af op til 10 tomme butikslokaler på en spadseretur gennem Middelfarts bymidte får ikke byens nye Kvickly-direktør Ole Ebdrup Andreasen til at hænge med næbbet. Han er nemlig fuld af optimisme efter en sommer, hvor hans varehus satte ny rekord og øgede omsætningen med næsten syv procent.

Ovenikøbet i en sommer, hvor kundestrømmen har været bremset af en lukket Lillebæltsbro (Den gamle Lillebæltsbro, red.), en opgravet gågade og Gl. Havn fyldt med byggematerialer i forbindelse med Klimabyen.

Ole Ebdrup Andreasen forsøger dog ikke at negligere alvoren i det faktum, at Middelfart lige nu er præget af tomme butiksvinduer på nogle af byens bedste adresser.

- Men jeg er sikker på, at hvis de handlende og kommunen står sammen og bevarer optimismen, så skal det nok lykkes at få dem fyldt, for det kan kun blive bedre fremover, siger Ole Ebdrup Andreasen og fortsætter:

- Middelfart er for alvor ved at slå sit navn fast som en populær turist- og handelsby. Det kan vi se på de mange udenbys kunder, som har handlet hos os denne sommer. Den nye lystbådehavn ved Kulturøen og autocamperpladsen har allerede givet ekstra handel i byen, det kan vi i hvert fald mærke. Og det bliver kun bedre fremover, når broen åbner, gågaden er færdig, der er ryddet op på Gl. Havn, den nye lystbådehavn bliver mere kendt blandt sejlerne, og Nissens byggeri på Kulgrunden omsider bliver realiseret. Der er med andre ord al mulig grund til at tro på fremtiden for Middelfart som en levende handelsby, siger Ole Ebdrup Andreasen.