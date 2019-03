Øl og dybe kavalergange: Bierfest støtter et godt formål

- Der er 500 billetter i år. Vi har før svinget mellem 400 og 700 gæster, men 500 er i et leje, der passer. De er en stor blanding af lokale og folk fra både hele Vestfyn, men også fra Fredericia og Kolding, der kommer, fortæller Preben Rasmussen, der er kasserer i NIK.

NIK står bag den store fest, og denne gang er det sjette gang, at de kan trække hundredevis af folk til byen i det gode formåls tjeneste.

Med andre ord: Der er atter bierfest i Vestfynshallerne. Og du kan roligt tage en ekstra omgang i baren, for det hele går til et godt formål.

Ny kunstgræsbane

- De tidligere år har vi haft et overskud på 40-50.000 kroner, og de går udelukkende til vores ungdomsafdeling. I år vil pengene gå til en kunstgræsbane, som skal ligge ved klubhuset, og som Middelfart Kommune har bevilget 75 procent af. Det er en bane til 3,5-4 millioner kroner, og vi skal selv finde de sidste 25 procent af udgifterne til banen, der får alle faciliteter. Vi har selv en fond med penge i, og så har vi fået 250.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank. Desuden venter vi svar på en del ansøgninger, fortæller kasseren, der gerne ser, at gæsterne til bierfesten hjælper med så godt, de kan.

- Vi har som noget nyt i år nogle "pistolbælter" med shots i. Bælterne er nummererede, og blandt dem trækker vi lod om et weekendophold. Det er for at lokke folk ind lidt tidligere. Festen begynder klokken 13, men allerede fra klokken 12 sælger vi pistolbælterne, fortæller Preben Rasmussen.