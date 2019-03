Ø-kvarteret ramt af indbrud: Gerningsmænd brød vinduer op

Middelfart: Flere beboere i Ø-kvarteret i Middelfart fik sig ubehagelige oplevelser, da de kom hjem til deres respektive boliger i løbet af weekenden og mandag.

På Omøvænget havde et ukendt antal gerningsmænd skaffet sig adgang til et hus gennem et soveværelsesvindue. Indbruddet skete mellem fredag eftermiddag klokken 16 og lørdag formiddag klokken 11, men selvom der kunne observeres færden i både soveværelse og badeværelse, blev der ifølge døgnrapporten fra Fyns Politi intet stjålet.

Knap så heldige var beboerne af et hus på Bjørnøvænget blot 750 meter derfra. Mellem lørdag klokken 9.30 og søndag klokken 21.15 havde en eller flere gerningsmænd brudt et toiletvindue op, formentlig med et koben. Herfra var der adgang til resten af husets rum, hvor skabe og skuffer var blevet gennemrodet. Gerningsmanden havde tømt flere ting ud på sengen, men der er endnu ikke overblik over stjålne genstande.

Også på Anholtvej få hundrede meter fra Bjørnøvænget kom en beboer hjem til et gennemrodet hus. Indbruddet er sket mellem fredag klokken 17.30 og mandag morgen klokken 8.30, men trods gennemrodede skabe og skuffer og færden i hele huset var intet stjålet. Her havde gerningsmanden også skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op med et koben.

Politiassistent ved Fyns Politi, Poul Hollensted, oplyser at der arbejdes udfra, at indbruddene kan være lavet af samme person, men at de ikke umiddelbart har noget at gå efter.

Hvis man har set eller hørt noget mistænkeligt i perioden i områderne, er man velkommen til at kontakte Fyns Politi på 114.