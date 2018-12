Ø-kvarteret hårdt ramt af indbrud i weekenden

Middelfart: Ø-kvarteret i Middelfart har været hårdt ramt af indbrudstyve i den forgangne weekend. Indbrudsbølgen begyndte at rulle lørdag eftermiddag, hvor ukendte gerningsmænd brød en terrassedør på Frederiksøvænget op og gennemrodede hele huset. Ifølge politiet, som fik anmeldelsen lørdag aften klokken 21.35, forsvandt tyvene med en bærbar computer af mærket HP samt forskellige smykker.

Samme aften klokken 22.52 fik Fyns Politi anmeldelse om et indbrud ikke langt derfra, nemlig på Christiansøvænget, hvor tyvene skaffede sig adgang til boligen ved med et to meter bredt værktøj at opbryde et vindue op. Det er fortsat uklart, hvor meget gerningsmændene nåede at forsvinde med.

20 minutter senere blev politiet kontaktet af beboere i et andet hus på Frederiksøvænget, som også havde været udsat for indbrud. Også her er tyvene brudt gennem en terrassedør for efterfølgende at forsvinde med både kontanter og smykker.

Desuden har en bolig på Bjørnøvænget ikke langt derfra i perioden 7. til 9. december været udsat for indbrud. Tyvene er brudt gennem et vindue til kontoret og er bagefter stukket af med smykker og fem euro.

På Vilhelm Heroldsvej i Strib har ukendte tyve skaffet sig adgang til et hus ved at knuse en rude i en terrassedør. De har bagefter stjålet et smykkeskrin og forskellige flasker med spiritus.

I Fredensgade i Gelsted måtte tyvene opgive deres forhavende efter at have forsøgt at opbryde et vindue til husets soveværelse. Indbrudsforsøget er sket den 5. december men først anmeldt søndag den 9.