Odense møder Dortmund i håndboldkamp i Middelfart

Middelfart: Middelfart Håndboldklub fejrer lørdag 17. august, at den nye håndboldsæson er skudt i gang. Det sker med en kamp kl. 14 mellem Odense Håndbold og Borussia Dortmund i Lillebæltshallen.

Efter nogle turbulente år hvor Middelfart Håndboldklub har kæmpet med efterdønningerne af bedragerisagen, der tømte klubkassen, har de seneste par år været i udviklingens tegn. I dag kalder klubben sig for Nordvestfyns håndbold-førende klub. Den forgangne sæson kunne således sluttes af med dobbelt oprykning til klubbens herre 1. og 2. hold. Middelfart har nu et hold i 3. division.

Klubben har indgået en aftale med Odense Håndbold om at tidligere landstræner Jan Pytlich senere på året igen gæster Middelfart for at give et indblik i hans verden, fortælle om Odense håndbold og komme med sin vurdering om det forestående VM for kvinder.Derudover kommer HC Odenses 1. divisionsherrer på tirsdag til Strib Fritids- & Aktivitetscenter, hvor de kl. 19 møder det hollandske mesterhold fra Green Park Handbal Aalsmeer.