OK arbejdsforhold: Jobpatrulje på udramatisk rundtur i Middelfart

- Det kniber stadig med kendskabet til feriepenge og pauser i restaurationsbranchen, men generelt er arbejdsforholdene for unge under 18 år o.k. i Middelfart, siger Natalia Regitze Jørgensen fra HK.

Middelfart: Godt 30 gågadebutikker, varehuse, grillbarer, ishuse og restauranter i Middelfart har tidligere på ugen haft besøg af HK's Jobpatrulje, som var rundt for at oplyse de unge om deres rettigheder som ansatte under 18 år. Og det blev en temmelig udramatisk affære.

- Tirsdagens rundtur vidner om, at arbejdsforholdene for de unge under 18 år i Middelfart generelt er OK. Og det var da også kun seks-syv steder, vi ikke fik lov til at tale med de unge ansatte, enten fordi der var travlt, eller fordi chefen ikke ønskede det, fortæller Natalia Regitze Jørgensen fra HK Midt.

Ifølge hende er det fortsat i restaurationsbranchen, at det kniber mest.

- Her får mange unge ikke de pauser, de har ret til, ligesom de rengører salatsnittere og andre køkkenredskaber med knive, som man skal være 18 år for at have med at gøre. Også feriepenge er et problem flere steder. Mange unge er ikke opmærksomme på feriepenge, men fokuserer udelukkende på, hvad der står til udbetaling her og nu på lønsedlen, siger Natalia Regitze Jørgensen.

Hun gør opmærksom på, at Jobpatruljen ikke er på gaden for at kontrollere, men for at oplyse.

- Vi har et skema med, hvor vi spørger til de unges timeløn, pauser, feriepenge og lignende. Skemaet danner udgangspunkt for en oplysende snak med de unge. Og så kan vi håbe på, at de unge selv tager forholdene op med deres arbejdsgiver, når vi er gået, eller vi får lov at oplyse arbejdsgiveren om regler og rettigheder, når vi er der, siger Natalia Regitze Jørgensen og nævner som eksempel, at en ansat under 18 år har ret til 30 minutters selvbetalt pause efter 4,5 timers arbejde.

- Det er der ikke mange unge, der ved, siger Natalia Regitze Jørgensen fra HK og føjer til, at jobpatruljen talte med 69 unge i Middelfart.