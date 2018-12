Strib: Ved nytårsmusikandagten søndag 6. januar kl. 14 byder Strib Kirke det nye år velkommen med et program bestående af Mozarts "Exsultate", Adams "Oh Holly Night" og urnordisk hyrdemusik "kulning" opført af solosanger Margrethe Ingemann Sørensen og pianist Jonas Frederik Langemark. Motetkoret under ledelse af organist Birgitte Skovmand synger moderne nordisk lovsang, og musikandagten omkredses af fællessalmer samt læsning og bøn ved Jes Rønn Hansen. Alle er velkomne. /EXP