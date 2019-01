Nytårskur på Hindsgavl: Middelfart Musikskole bød gæsterne velkommen

Som en del af underholdningen til dette års nytårskur var Middelfart Musikskoles Dreamteam på scenen for at byde gæsterne velkommen med musik og sang.

Middelfart: Til onsdagens nytårskur var det elever i alderen fra 13 til 21 år fra Middelfart Musikskole, der bød gæsterne velkommen i Laden på Hindsgavl Slot. De omkring 10 elever er til daglig en del af Middelfart Musikskoles Dreamteam, som bliver undervist af Kenneth Tinggaard, der er lærer og pianist på Middelfart Musikskole.

Ifølge souschef på Middelfart Musikskole, Morten Andersen, formår Kenneth Tinggaard både at have fokus på produktet, men også æstetikken, når han sætter numre sammen, som teamet optræder med.

Dreamteamet spiller ikke sammen fast, men er en del af et procesarbejde på musikskolen, hvor de bliver samlet til bestemte projekter.

- Eleverne og Kenneth mødtes fredag aften for at øve til i dag, så de var klar til at tage imod folk, når de kom ind ad døren. Jeg synes, at det er rigtig fint set af kommunen, at man bringer nogle lokale talenter på banen til sådan et arrangement, sagde Morten Andersen, der er souschef på Middelfart Musikskole.