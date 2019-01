Nytårskoncert: 450 vil høre Den Glade Enke

450 gæster har allerede købt billet til tirsdag aftens nytårskoncert i Ejbyhallen. 235 kommer også til spisning. Dermed er der lagt op til et pænt fem-cifret beløb i overkud til breddearbejdet i håndboldklubben GV Ejby, der har arrangeret nytårskoncerten i snart to årtier. Det er muligt at købe billet i døren.

Dermed bærer det store frivillige arbejde fra klubben frugt. For sammen med bidrag fra sponsorer genererer aftenen dermed et pænt fem-cifret beløb til breddearbejdet i håndboldklubben GV Ejby.

Ejby: Når tonen slås an til wieneroperetten Den Glade Enke i Ejbyhallen tirsdag aften, vil der sidde mindst 450 gæster klar i salen. Så mange billetter er der nemlig solgt på forhånd, og når man tager det sædvanlige dørsalg på aftenen med, så forventer Bent Clement fra arrangørklubben GV Ejby, at koncerten besøgsmæssigt rammer samme niveau som vanligt.

Stor frivillig indsats

Allerede fra tirsdag morgen er der stor aktivitet i Ejbyhallen. Her møder omkring 20 frivillige fra håndboldklubben ind for at sætte scenen op og dække bordene til spisningen. Og i god tid, inden gæsterne ankommer, dukker nye frivillige så op for at hjælpe med alt fra billettering til parkeringsvagt.

- Det er et stort arbejde at sætte scenen op, så vi er helt afhængige af vores frivillige, siger Bent Clement.

Årets koncert er en nytårskoncert af de helt store. Den glade Enke opføres af Odense Symfoniorkester og ikke mindre end fem solister. Løjerne styres med sikker hånd af den svenske gæstedirigent Marie Rosenmir, en meget anerkendt dirigent, som er tilknyttet de ypperste svenske symfoniorkestre og har medvirket ved Nobelprisceremonier. Og sangstemmerne er fordelt mellem Sofie Elkjær Jensen, den lyse sopranstemme, der synger Valencienne og David Danholt, en tenorstemme som passer godt til rollen som Camille de Rosillon. Winnie Merete Duholm er identisk med Hannah Glawari, og i rollen som Grev Danilo finder vi Thomas Storm, en efterspurgt barytonstemme. Jesper Buhl fra de store scener i ind- og udland ses i rollen som Baron Zeta.