Nyt tiltag: Klimakurser for folkeskolelærere

Middelfart: - Middelfart Kommune bugner af banebrydende og bæredygtige svar på klimaudfordringen - Danmarks mest bæredygtige rådhus og meget mere. Nu samles eksempler og knowhow i et internationalt kursus, som skal vinde klimakampen fra skolebænken, lyder det i en pressemeddelelse fra Middelfart Kommune.

Det sker gennem et nyt kursustilbud om klimaløsninger til folkeskolelærere fra hele Europa, et af de første af sin slags.

Kurserne vil foregå på engelsk og er målrettet udenlandske lærere, som får efteruddannelse i at undervise i konkret arbejde med klimaløsninger.

- Deltagerne får helt ny og opdateret viden, nye kompetencer og opkvalificering inden for klima med afsæt i de konkrete erfaringer, vi har gjort os her i Middelfart Kommune. Både fra konkrete projekter som Klimabyen, men også vores indsats med at integrere fokus på klima i vores eget skolevæsen, hvor vi blandt andet har uddannet lærere til at blive særlige klimavejledere, forklarer teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen.

Danske lærere er også velkomne på kurserne, der afvikles for første gang i efteråret 2019.