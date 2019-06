Nyt tilbud for turistvirksomheder: kommunikationsfirma åbner i Middelfart

Middelfart: Midt i juni åbner et nyt kommunikationsbureau med speciale i turisme- og servicevirksomheder. Bureauet hedder Melfar Kommunikation og drives af Stine Berg, der vil fokusere på små og mellemstore turismevirksomheder, der ofte ikke har ressourcerne til at ansætte marketingsmedarbejdere.

- Jeg ønsker at understøtte områdets mange turismevirksomheder med markedsføringen, så de kan bruge deres tid på at give gæsterne nogle uforglemmelige oplevelser. Nu skorter det jo ikke ligefrem på kommunikationsbureauer, men jeg synes at have fundet en niche med fokus på turisme- og servicevirksomheder, siger hun.

Virksomheden er i første omgang grundlagt som en mindre enkeltmandsvirksomhed, som Stine Berg driver sideløbende med sit arbejde som videnskabelig assistent på SDU. Men håbet er, at det på sigt kan blive en fuldtidsbeskæftigelse.