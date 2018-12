Middelfart: 130 medlemmer er det lykkes foreningen Middelfart Havbad at samle på blot et år. Vinterbaderne, der holder til på Middelfart Marina, vil gerne have et saunahus, og til det har de søgt om en lånegaranti hos kommunen på 450.000 kroner. Huset er tegnet af et arkitektfirma, der vil sørge for, at bygningen passer ind i den nye marinaplan, som er i færd med at blive til virkelighed.