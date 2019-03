Nyt navn og logo til ny uddannelse

Trekantområdet: 1. august åbnes der for en forberedende grunduddannelse (FGU) i Billund, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner. Målet er at tilbyde et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at gøre unge ikke-uddannelsesparate mellem 15-25 år, klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som netop er tilpasset de unges behov og interesser. Samtidig skal uddannelsen medvirke til, at eleverne bliver afklaret omkring deres aktuelle situation på det personlige, sociale og faglige plan samt deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse.

Undervisningsformen adskiller sig fra den traditionelle skoleundervisning, eftersom praksis, produktion og praktik er centrale omdrejningspunkter for undervisningen.

Og en ny uddannelse kræver nyt navn og logo. Det nye navn, FGU Trekanten samt tilhørende logo er netop blevet afsløret. Vinderen af konkurrencen blev den 19-årige Rasmus Dall fra Datariet i Vejle, der har tegnet det forslag, som har inspireret til det endelige logo. Præmien var valgt af vinderen selv: en Kaj Bojesen elefant. Rasmus vil give sin kæreste elefanten som gave.