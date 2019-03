Nyt møde kan føde midlertidigt kulturhus i Nørre Aaby

John Jørgensen er formand for Nørre Aaby Lokaludvalg, og han bød velkommen til aftenens borgermøde om et muligt kulturhus i byen. Omkring 60 var mødt frem for at høre om drømme og planer. Foto: Jan Bonde

Borgermødet onsdag aften gav ikke et entydigt billede af, hvad byens aktører gerne vil i forhold til et kulturhus i Nørre Aaby. Middelfart Kommune inviterer nu lokale-ejere og lokaludvalg til nyt møde, der kan få et midlertidigt kulturhus i Nørre Aaby til at blive en realitet. Lokkemidlet er en halv million kroner fra staten, som skal bruges inden sommer.

Nørre Aaby: Skal Nørre Aaby have et kulturhus? Og hvor skal det i givet fald ligge? Emnet er ikke nyt i den tidligere hovedby, hvor lokaludvalget i flere år har ytret ønsket, og onsdag aften var der kaldt til borgermøde om emnet på Eisbjerghus Efterskole. Her var omkring 60 lokale mødt frem for at høre en status på planerne. Flere lokationer har været i spil til et kulturhus. Først og fremmest den tidligere stationsbygning, som i øjeblikket står tomt. Men også dagplejehuset "Grønærten" er ifølge lokaludvalget en mulighed - ikke mindst grundet det grønne areal, der ligger omkring bygningen. Det er begge steder, der byder på udfordringer i forhold til at omdanne dem til et kulturhus. Og planer, som ikke kan realiseres på kort tid.

Mulighed for kvikstart Stabschef Martin Albertsen fra Middelfart Kommune kunne på mødet fortælle, at der er mulighed for at rykke hurtigt, hvis lokaludvalget og byen er indstillet på at rykke ind i midlertidige lokaler. Der er nemlig bevilget en halv million kroner fra staten til netop et medborgerhus - men de penge skal bruges inden sommer. Derfor inviterer kommunen nu til et møde mellem mulige lokale-ejere i byen og lokaludvalget for at finde ud af, om der kan skabes et samlingssted midlertidligt - mens det bliver afklaret, om især stationsbygningen kan komme i spil som permanent placering. Stationsbygningen er i øjeblikket på private hænder. - Vi har en fælles interesse i at skabe et samlingssted i Nørre Aaby. Og vi vil meget gerne i gang. Vi har tidligere forhandlet mere flere mulige købere til stationsbygningen, men der er ikke blevet sat to streger under en projekt, sagde Martin Albertsen. - Jeg synes, det er ærgerligt, hvis en halv million kroner skal presse os til en ikke optimal løsning, sagde John Jørgensen, der er formand for lokaludvalget.

Utilfredse dagplejere Første lokale oplæg handlede om den tidligere børnehave "Grønærten", som en gruppe under lokaludvalget har et ønske om at gøre til kulturhus. Det faldt repræsentanter fra dagplejen for brystet. Dagplejemødrene bruger nemlig huset som legestue og har det indrettet med niveau-opdelt gulvhøjde, så der kan arbejdes ergonomisk rigtigt med børnene. På samme måde er legepladsen udenfor indrettet til leg. - Vi er ikke ude på at tage noget fra dagplejemødrene. Den her plan er under forudsætning af, at der kan findes et andet sted til jer, sagde Thue Cristensen fra arbejdsgruppen.

Stationsbygningen også i spil Den gamle stationsbygning er også fortsat i spil, selv om lokaludvalget har "Grønærten" som første prioritet. Her vil der - hvis bygningen købes og renoveres - kunne være bibliotek, lokalhistorisk arkiv, kulturhus og måske endda lokaler til den klubløse billardklub. - Problemet med stationsbygningen er, at der er store krav til renoveringen, fordi en del er bevaringsværdigt indenfor. Derfor er vores største ønske dagplejehuset, sagde lokaludvalgsformand John Jørgensen. Flere af de lokale byrådsmedlemmer deltog i mødet. - Vi mangler en klar melding fra Nørre Aaby om at pege på ét sted, mente Bo Juhl Nielsen fra Venstre. - Og vi mangler at finde ud af, hvad indholdet skal være, før vi finder en placering. Men vi vil gerne være med til at finde et samlingssted, sagde Kaj Johansen fra Socialdemokraterne. Mødet mellem lokaleudlejere og lokaludvalget holdes 4. april.