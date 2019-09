Nyt kunstprojekt i Brenderup: Skole får særligt rum til fordybelse

Brenderup: LB Forsikring er den glade giver af kunstsponsoratet, som Brenderup Realskole har fået.

Det er sfo'ens 3.-klasses afgangsprojekt, som sponsoratet skal bruges til. Det markerer afslutning på deres tid i sfo.

Børnene skal sammen med kunstner Steffan Herrik skabe en totalinstallation i form af et helt lille univers, et såkaldt forundringsrum, hvor man skal kunne fordybe sig.

- Alting går så hurtigt i dag og ikke mindst for børnene. Derfor skal de i projektet skabe et rum, hvor man kan gå ind og forundre sig og lade tankerne flyve frit, lyder forklaringen bag.

Steffan Herrik beskriver projektet sådan, at det skal være et rum, der sætter fantasien fri og åbner for nye tanker. Det vil blive et grafisk værk bestående af blandt andet billeder, skulptur, objekter og forskellige former for collager. Værket tænkes også brugt i pædagogisk øjemed.