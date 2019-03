Nyt køkken og plads til flere børn: Borgmester klippede røde snore i Kompasset

Middelfart: - Køkkenet længe leve. Hurra, hurra, hurra!

Tirsdag blev både et nyt køkken og mere plads til vuggestuen indviet og fejret til den helt store guldmedalje i Børnehuset Kompasset. I dagens anledning havde borgmester Johannes Lundsfryd (S) sat sig på hug, da de røde snore skulle klippes og lokalerne officielt indvies.

Børnehusets køkken har den seneste tid fået en større overhaling, og husets leder, Dorthe Birch Eriksen fortæller, at det både er blevet større og er blevet opdateret gevaldigt.

- Da Bakkehuset lukkede i 2016 (tidligere børnehave og vuggestue på Assensvej i Middelfart, red.), fik vi hele vuggestuen plus personalet og faktisk også en del af børnehavebørnene, forklarer hun og fortæller, at Kompassets køkken derfor hurtigt blev for småt. Siden er vuggestuen vokset med yderligere 10 pladser.

Samtidig gav renoveringen af køkkenet anledning til også at gøre noget ved støjen fra køkkenet. Der er blevet installeret det, der har fået navnet "pølselugen". Et vindue ind til køkkenet med en lille trappe under, som nysgerrige børn kan bruge til at følge med i madlavningen, selv om døren til køkkenet er lukket.

I alt laves der i køkkenet mad til mere end hundrede børn, som hver dag får fire måltider.

Næste projekt på dagsordenen i Børnehuset Kompasset er en arbejdsdag den 23. marts, hvor børn, forældre og pædagoger i fællesskab skal give legepladsen en opdatering.