Nyt hos Middelfart Boldklub: Toårig kontrakt til Esbjerg-profil

Middelfart: Middelfart Boldklub underskrev mandag en toårig kontrakt med den 28-årige forsvarsspiller Nikolaj Hagelskjær, som kommer til klubben fra Esbjerg fB.

Nikolaj Hagelskjær har spillet i Esbjerg de seneste tre år, hvor det er blevet til 33 optrædener i Superligaen og 26 i 1. division.

Inden da spillede han over 100 kampe for FC Fredericia og Vejle Boldklub i 1. division. Nikolaj har siden 2017 været anfører i Esbjerg.

- Det er ikke hver dag, at Middelfart har mulighed for at hente en spiller fra denne hylde, så da muligheden bød sig, var det med at slå til, siger direktør Søren Godskesen om tilgangen.

- Jeg ser frem til en ny start i Middelfart. Jeg glæder mig til at komme i gang med træningen med mine nye holdkammerater, og jeg vil i hvert fald gøre mit til, at klubben skal indfri målsætningen om at spille med om oprykning til 1. division, siger Nikolaj Hagelskjær om skiftet.