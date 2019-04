Nyt havecenter åbnet: - Der var sort af mennesker

- Det har gået helt fantastisk. Du skulle have været her i formiddags. Der var sort af mennesker, fortæller gartneren, der har tre- eller firdoblet antallet af blomster og planter i forhold til de tidligere lokaler i Fredericia.

Og gartner Jens Juel Larsen indrømmer, at han forinden har haft ganske mange sommerfugle i maven.

Middelfart/Fredericia: Vennepar fra Fredericia og Odense satser stort på et nyt havecenter i det lukkede Gartneri Hyllehøj på Assensvej i Middelfart.

Havecentret lejer sig ind i det lukkede Gartneri Hyllehøj, hvor senest Danmarks største tulipangartner, Leif Larsen, har huseret. Før det hans bror og kone, Erik og Rie Larsen, der sidste år solgte ejendommen.

Gartner Jens Juel Larsen fortæller da også, at en del af kunderne på første dag glæder sig over, at der nu igen er liv i drivhusene.

Det gælder også for Kirsten Albertsen og Tove Hansen, der har vognen fuld af alle mulige forskellige slags blomster.

- Vi er vant til at handle her, så vi er glade for, det er åbent igen, fortæller Kirsten Albertsen.

- Ja, vi er lykkelige, supplerer Tove Hansen.

Gartner Jens Juel Larsen driver havecentret i samarbejde med sin kone og vennepar fra Fredericia. De har drevet forretning sammen i en lille håndfuld år og har kendt hinanden i en årrække.