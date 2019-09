Nyt gospelkor i Middelfart

Middelfart: Teglgårdskirken skal have sit eget gospelkor. Så onsdag 18. september klokken 19.30 er første øveaften for et gospelkor i Teglgårdskirken med Steffen Bay i spidsen. Han er dirigent og korleder uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København.

Steffen Bay har en bred erfaring som korleder og pianist og har flere gange tidligere holdt åbne gospelworkshops i Teglgårdskirken.

- Der er helt klart basis for at starte et permanent gospelkor i Middelfart, og vi ser allerede nu en meget stor interesse på Facebook omkring gospelkoret. Vi begynder med øvelser hver anden onsdag frem til jul, hvorefter koret kommer til at øve hver onsdag, udtaler Steffen Bay i en pressemeddelelse.

Han leder til daglig to andre kor i henholdsvis Kolding og Bredballe.

Steffen Bay vil åbne for to yderligere kor "Gospel for Teenz" og "Gospel for Kidz". Det bliver dog først til januar.