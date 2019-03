Nyt borgmesterkontor var for småt - udvidet for 300.000 kroner

Under etårsgennemgangen af de 9000 rådhuskvadratmeter måtte de kommunale folk erkende, at man havde beregnet borgmesterkontoret for småt.

Ombygning indenfor budgettet

Der er samtidig en forventning om, at man mødes med borgmesteren på hans kontor, forklarer stabschef Martin Albertsen.

Derfor har håndværkere den seneste tid været i sving og har netop udvidet kontoret med tre-fire kvadratmeter.

En væg er blevet flyttet, og så er der etableret en nødudgang, så kontoret lever op til gældende arbejdsmiljøregler.

Stabschefen oplyser, at regningen løber op i 300.000 kroner, og det har ikke været nødvendigt at købe nye møbler eller andet interiør.

- Det er en fornuftig løsning, og den kan holdes indenfor rådhusets anlægsbudget, så det er ikke midler, der er gået fra andre områder, forklarer Martin Albertsen.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) overtog posten i september 2017, og han har ikke været med til at tegne stregerne til lokalet.

- Det er drønærgerligt, at man ikke har tænkt det fra starten, men det er typisk med sådan nogle store og komplekse bygninger, at når man tager det i brug, så vil man gerne have gjort noget anderledes, konstaterer Johannes Lundsfryd (S), der glæder sig over et mere åbent kontor, der er tættere på medarbejderne.

- Jeg har fortsat ikke noget stort og prangende kontor, men jeg har noget, der fungerer nu. Det er nødvendigt for mig, understreger borgmesteren.

I forbindelse med gennemgangen af rådhuset er der også sat solafskærmning som persienner og rullegardiner op forskellige steder, og der er eksempelvis indkøbt spritdispensere.

Rådhuset i Middelfart er tegnet af Henning Larsen Architects, og det huser flere end 400 kommunale medarbejdere.