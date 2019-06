Nyt bilhus åbnet på Fynsvej: Rasmus og Michael vil sælge og reparere brugte biler

Middelfart: Smørhullet, kalder Rasmus Skifter og Michael Lauritsen Trekantområdet og i særdeleshed Middelfart.

De to har et godt stykke tid været på jagt efter lokaler i smørhullet til deres fælles projekt, Carpoint. Et bilhus og værksted. Så da muligheden for at leje sig ind i Engelbrecht Bilers gamle lokaler på Fynsvej 60, slog de til. Søndag åbnede de dørene til den nye virksomhed for første gang.

- Der kommer mange pendlere til Trekantområdet og Middelfart hver dag, og det er et område i vækst, fortæller Rasmus Skifter og Michael Lauritsen supplerer:

- Vi har ladet os fortælle, at der i gennemsnit kommer 6.900 biler forbi om dagen, og hvis det er rigtigt, er det jo fantastisk.