Nyt år - og ny mand i front for gardinbusserne

Fra årsskiftet er der nye tider på vej for HM Gardinbusser - her indtræder Lars S. Christensen som medindehaver og overtager ejerandelen efter Hans Møller.

Teknologiske gardinløsninger er et kerneområde for den nye medindehaver. Lars S. Christensen har i mange år beskæftiget sig med blandt andet apps og udvendig solafskærmning og har fokus på udviklingen på det tekniske område.

Nye tider

Privat flyttede Lars til Fyn i 1993 og han er i dag bosat i Brenderup.

Hans Møller og Morten Rasmussen er glade for de nye tider, der er på vej:

- Der er et naturligt skifte på vej hos HM Gardinbusser, og vi er meget glade for, at Lars har valgt at indtræde som medejer i virksomheden. Lars har været freelanceansat hos os i flere år, og vi kender ham som en dygtig, professionel og arbejdsom kollega med stor erfaring indenfor især tekniske gardinløsninger. Det går stærkt på det område, så vi ser det som en gevinst at få tilført tekniske kompetencer, lyder det i en pressemeddelelse.