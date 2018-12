Nye vinduer og nyt højttaleranlæg: Flere skulderklap til frivillige bag Strib Forsamlingshus

For to år siden måtte formand Gert Hansen bede medlemmerne om hjælp til et nyt tag på Strib Forsamlingshus. Nu har kommunen og det lokale erhvervsliv hjulpet med nye vinduer og højttaleranlæg. - Det er sådanne skulderklap, der giver brændstof til det frivillige arbejde, siger en glad formand. Arkivfoto: Søren Gottwald

- Det er sådan noget, der giver nyt brændstof til den frivillige indsats, siger formand Gert Hansen, der glæder sig over kommunal og lokal støtte til nye vinduer og nyt højttaleranlæg.

Strib: Formanden for Strib Forsamlingshus Gert Hansen var mere end bare almindelig glad, da bestyrelsen for to år siden bad medlemmerne om hjælp til et nyt tag og blev mødt af massiv opbakning. Nu smiler manden, der i 10 år har stået i spidsen for den frivillige drift af forsamlingshuset, igen. Denne gang er det kommunen og det lokale erhvervsliv, formanden takker for klingende skulderklap, der har gjort det muligt at forsynes huset med nye vinduer og nyt højttaleranlæg. - Vi er utrolig taknemmelige for hjælpen, det er sådan noget, der giver nyt brændstof til det frivillige arbejde, fortæller Gert Hansen.

En dag ud af kalenderen Sidste sommer gik det op for bestyrelsen, at de ældste vinduer var så rådne bag den fine maling, at en udskiftning var nødvendig. For at spare købte bestyrelsen nye vinduer på nettet og troede, den selv kunne montere dem. Men tre af dem vejede hver 120 kilo med lyddæmpende glas, og man bad Sune Jepsen fra Strib Maler- og Tømrerforretning om råd til håndteringen. - I stedet for en masse snak rev Sune en lang dag ud af kalenderen og skiftede vinduerne og fugede udvendigt uden beregning med os som hjælpere efter bedste evne. Det er jo fantastisk med den lokale opbakning, siger Gert Hansen.

Bedre lyd For at fastholde den høje udlejningsfrekvens så bestyrelsen i efteråret sig også nødsaget til at udskifte husets nedslidte højttaleranlæg. Målet var et lydanlæg med tilhørende teleslynge. Men da bestyrelsen havde brugt alle pengene på nye vinduer, valgte man at søge Middelfart Kommunes Småprojektpulje, der gav 25.000 kroner. SuperBrugsen i Strib gav 8.000 kroner, mens Det Fynske Galleri støttede med 1.000 kroner. Samtidig monterede den lokale leverandør, It-apoteket, det 34.000 kroner dyre anlæg gratis. - Det varmer med sådan en hjælpsomhed, fordi det gavner hele lokalsamfundet, uden kommunen og de erhvervsdrivendes hjælp havde vi aldrig fået et nyt lydanlæg, siger Gert Hansen. Hvis nogen skulle være i tvivl om behovet for et forsamlingshus i Strib, så kan Gert Hansen hurtigt aflive den. - Selv om det er et nøglehus uden værtinde, lejer vi huset ud mere end 200 gange hvert år, fortæller formanden.